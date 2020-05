Número de mortos por covid-19 chega a 4.856 no estado do Rio

O estado do Rio de Janeiro informou mais 251 óbitos e 2,3 mil casos confirmados da covid-19. De acordo com o balanço divulgado hoje (28), o total de infecções diagnosticadas nos municípios fluminenses chegou a 44.866, e o número de vítimas a 4.856.

Apesar de terem sido acrescentados no balanço desta quinta-feira (28), os casos e mortes não necessariamente ocorreram nas últimas 24 horas. Os números refletem os resultados de testes laboratoriais, que muitas vezes levam dias para ficar prontos e podem sair depois da morte dos doentes, por exemplo.

O número de recuperados da covid-19 não foi atualizado e continua em 31.934. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, há 1.286 mortes em investigação e, em 259, o novo coronavírus (covid-19) foi descartado.

O município do Rio de Janeiro superou hoje (28) o patamar de 25 mil casos confirmados, com 25.974 infectados. Desde o início da pandemia, 3.293 vítimas testaram positivo para coronavírus na cidade.

Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, chegou a 220 vítimas, o segundo maior número de mortos no estado. Apesar disso, a cidade tem 1.291 casos confirmados, número menor do que Niterói, com 2.293 casos, e Nova Iguaçu, com 1.380.

As 10 cidades fluminenses com mais óbitos estão na região metropolitana. Além do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, completam a lista Nova Iguaçu (159), São Gonçalo (133), Niterói (99), Belford Roxo (93), Magé (82), São João de Meriti (77), Itaboraí (70) e Mesquita (54).

No interior, a cidade com mais vítimas é Petrópolis (41), na Região Serrana. Volta Redonda (33), no Sul Fluminense; Angra dos Reis (30), na Costa Verde, e Araruama (25), na Região dos Lagos, são as outras cidades fora do Grande Rio com mais mortes. Já em número de casos confirmados, Macaé, no litoral norte, é a cidade do interior com o número mais expressivo, com 682 diagnósticos.