Rio de Janeiro confirma mais 191 mortes por covid-19

O balanço de hoje (15) da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro trouxe mais 191 mortes por covid-19, elevando o total para 2.438. Os dados foram divulgados no início da noite, e contabilizam ainda 953 óbitos em investigação. Segundo o boletim, 190 suspeitas foram descartadas.

Apesar de os 191 óbitos terem sido incluídos pelo governo do estado no balanço oficial nas últimas 24 horas, a secretaria esclarece que as mortes não ocorreram de ontem pra hoje. O que se deu entre a noite de ontem e a tarde de hoje foi a confirmação laboratorial do coronavírus em casos que já estavam em investigação.

Da mesma forma, entraram na planilha oficial nas últimas 24 horas 520 novos casos confirmados da doença. O estado informa ainda que, das 19.987 pessoas que contraíram a covid-19 nos municípios fluminenses, 14.818 se recuperaram.

O stado do Rio está atrás do Ceará e de São Paulo na contagem absoluta de casos confirmados. A maior parte das ocorrências está na região metropolitana, onde a capital concentra 11.715 confirmações. Duque de Caxias (911), Niterói (799) e Nova Iguaçu (754) são as outras cidades com mais casos contabilizados. No interior, Volta Redonda (445) e Petrópolis (208) têm os números mais elevados.

A cidade do Rio de Janeiro também soma mais da metade das mortes do estado, com 1.631 óbitos. Em Duque de Caxias, o número de vítimas também passa de 100, chegando a 138. Nova Iguaçu é a terceira cidade com mais número de óbitos, com 88.

A Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que a capacidade de testagem do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e laboratórios parceiros dobrou na última semana, passando de 900 para 1.800 amostras analisadas por dia. Desde domingo, o Rio de Janeiro confirmou cerca de 3 mil novos casos e 785 óbitos.