Rio de Janeiro tem 971 mortes e 10.500 casos de covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou hoje (2) mais 380 casos e 50 mortes de covid-19. Com isso, o total chega a 10.546 casos e 971 óbitos em todo o estado, desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Há ainda 331 mortes em investigação, segundo a secretaria. Apenas a capital concentra 6.448 dos casos confirmados e 603 mortes.

Duque de Caxias registra 458 casos e 83 mortes. Já a vizinha Nova Iguaçu tem 415 casos e 60 mortes. No Grande Rio ainda se destacam Niterói (com 415 casos e 26 mortes) e São Gonçalo (291 casos e 23 mortes). No interior, a maior parte dos casos ocorreu em Volta Redonda (273 casos) e o maior número de mortes, em Macaé (12).