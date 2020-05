Rio registra recorde de mortes pela covid-19 em um dia

O Rio de Janeiro teve hoje (14) o maior número de mortos pela covid-19 em 24 horas: um total de 197 óbitos. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) foi registrado, até esta quinta-feira, 19.467 casos confirmados e 2.247 mortes pelo novo coronavírus (covid-19) no estado. Há 887 óbitos em investigação e 187 casos foram descartados.

Até o momento, entre os casos confirmados, 14.818 pacientes se recuperaram da doença. Somente nesta quinta-feira, foram registrados 739 casos do novo coronavírus no estado do Rio.

A capital fluminense continua liderando o número de casos da doença, com 11.264 casos notificados. Em seguida, vem a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 909, Niterói tem 779 casos registrados, Nova Iguaçu (750), São Gonçalo (614), São João de Meriti (463), Volta Redonda ( 445), Belford Roxo (365), Itaboraí (347), Mesquita (321), Magé (234), Petrópolis (206), Nilópolis ( 184), Campos dos Goytacazes (165), Maricá (158), Angra dos Reis (136), Cabo Frio (133), Queimados (123), Macaé e Teresópolis (112). Os demais 68 municípios fluminenses apresentam menos de 100 casos de pessoas contaminadas. Desse total, 27 cidades têm menos de 10 casos de covid-19.

Óbitos

Dos 2.247 mortos pela covi-19, o município do Rio de Janeiro lidera com 1.509 óbitos. Em seguida, vem Duque de Caxias (136), Nova Iguaçu (84), São Gonçalo (56), Niterói (45), Belford Roxo (44), São João de Meriti (43), Itaboraí ( 29), Mesquita (25), Petrópolis (23), Magé (20), Volta Redonda (18), Nilópolis (17), Itaguaí e Macaé (16), Maricá (15), Angra dos Reis e Teresópolis (12), Nova Friburgo (9), Rio das Ostras (8), Paracambi e Tanguá (7), Iguaba Grande, Queimados e Saquarema (6), Barra do Piraí e Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes e Resende ( 5), Guapimirim , Rio Bonito, São Pedro da Aldeia e Sapucaia (4), Japeri e Silva Jardim (3), Araruama, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Casimiro de Abreu, Itaocara, Mangaratiba, Paraty, São João da Barra, Seropédica e Valença (2).

As cidades de Barra Mansa, Bom Jesus de Itabapoana, Carapebus, Mendes , Miguel Pereira , Paraíba do Sul, Piraí, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Itabapoana, Três Rios e Vassouras registraram um caso de morte em decorrência da doença.

Dos 11.2645 casos de covid-19 registrados na cidade do Rio de Janeiro, um total de 8.505 infectados se recuperaram da doença.