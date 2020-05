São Paulo passa de 6,4 mil mortes e 86 mil casos do novo coronavírus

Com 203 mortes registradas nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo chegou hoje (26) a 6.423 óbitos causados pelo novo coronavírus (covid-19).

O estado contabiliza, até este momento, 86.017 casos confirmados do novo coronavírus. Dos 645 municípios do estado, 511 registram pelo menos um caso da doença.

O número de pacientes internados com suspeita ou confirmação da covid-19 passa de 12 mil em todo o estado, sendo 4.779 internados em unidades de terapia intensiva (UTI) e 7.506 em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI reservados para atendimento a pacientes com o novo coronavírus é de 74,5% no estado e de 87,7% na Grande São Paulo.

O número de altas de pacientes que tiveram a confirmação da doença e que passaram por hospitais em São Paulo chegou hoje a 17.589.