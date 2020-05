São Paulo registra 215 mortes por covid-19 em 24 horas

O estado de São Paulo registrou, nas últimas 24 horas, mais 215 mortes causadas pela covid-19. No total, o estado contabiliza 5.773 óbitos pelo novo coronavírus (covid-19) em 229 municípios. Os dados, divulgados hoje (22), são da Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com o governo do estado, o vírus continua se espalhando em São Paulo e já há o registro de pessoas contaminadas em 500 dos 645 municípios paulistas. No total, até hoje, foram computados 76.871 casos da covid-19, sendo 3.132 novos registros nas últimas 24 horas.

No momento, há 11,6 mil pacientes internados no estado, sendo 4.433 em unidades de terapia intensiva (UTI) e 7.176 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a para a doença é de 74.7% no estado de São Paulo e de 91.4% na Grande São Paulo.

Segundo o governo do estado, até o momento, já foram registradas 15.296 altas de pacientes que tiveram confirmação da covid-19 e foram assistidos em hospitais de São Paulo.