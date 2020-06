Covid-19: Justiça suspende reabertura de comércio em Duque de Caxias

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão de decreto municipal que permitia a reabertura do comércio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O município havia autorizado o funcionamento de estabelecimentos comerciais no dia 8 de junho, seguindo decreto estadual.

Por meio de nota, a prefeitura de Duque de Caxias informou que entrou com pedido de suspensão dos efeitos da liminar, da 3a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Ainda segundo a prefeitura, “a cidade vem realizando diversas ações de combate ao novo coronavírus, como a testagem em massa da população, além de estar entre as dez cidades do país com os menores índices de contaminação da covid-19, conforme mostra um levantamento do site de dados Farol Covid”.

A prefeitura já havia tentado reabrir o comércio, fechado por causa da pandemia de covid-19, em maio, mas também foi impedida pela Justiça na ocasião.

Segundo dados divulgados ontem (24), pela Secretaria Estadual de Saúde, Duque de Caxias tem 2.836 casos confirmados de covid-19 e 383 mortes pela doença. Em número de mortes, Caxias perde apenas para o Rio, que tem 6.087 mortes.