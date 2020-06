Rio passa de 70 mil casos confirmados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro superou hoje (9) o patamar de 70 mil casos confirmados de covid-19, com 72.979 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde. Ontem, o número de casos confirmados da doença estava em 69.499.

A covid-19 já fez 6.928 vítimas no estado, e 1.152 óbitos aguardam confirmação do diagnóstico. Desde o início da pandemia, 56.552 pessoas se curaram da doença.

O número de casos confirmados de covid-19 chegou a 37.903 na capital fluminense. O município do Rio tem ainda 4.599 mortes.

Fora da capital, as cidades com mais casos confirmados estão todas na região metropolitana: Niterói (4.327), São Gonçalo (2.615), Nova Iguaçu (2.412), Duque de Caxias (1.961) e Itaboraí (1.611).

Macaé é a cidade com mais casos no interior, com 1.450. Angra dos Reis (1.301), Campos dos Goytacazes (1.038) e Volta Redonda (998) são os outros municípios de fora da região metropolitana que somam mais casos.

Enquanto Niterói é a cidade com mais casos confirmados, ficando abaixo apenas da capital, quando analisados os óbitos, o município tem 134 casos, número menor que o de municípios da Baixada Fluminense. Duque de Caxias soma 303 mortes, Nova Iguaçu, 253, e São Gonçalo, no Leste Fluminense, 252.

Com 54 vítimas, Petrópolis é a cidade do interior com mais mortos por covid-19.