São Paulo tem mais de 167 mil casos confirmados de covid-19

Com mais 5.380 casos confirmados do novo coronavírus contabilizados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma 167.900 casos confirmados. Entre as pessoas que foram diagnosticadas com covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus], 31.192 ficaram internadas, receberam alta e estão curadas.

A faixa etária que mais concentra casos confirmados é a de 30 a 39 anos (41.206), seguida pela faixa de 40 a 49 (37.654).

Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 223 mortes provocadas pelo novo coronavírus, atingindo a marca de 10.368 desde o início da pandemia. Dos 645 municípios do estado paulista, 303 registram ao menos um óbito por covid-19. A maior parte dos pacientes que morreram por coronavírus tinham 60 anos ou mais, totalizando 73,5% dos óbitos.

Hoje (12), a taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em 76,5% na Grande São Paulo e em 69,1% em todo o estado. Há 14.056 pacientes internados no estado por suspeita ou confirmação de coronavírus, sendo 5.499 em UTIs.