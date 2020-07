Covid-19: SP tem queda no número de óbitos pela 3ª semana seguida

O estado de São Paulo voltou a apresentar queda no número de óbitos pelo novo coronavírus pela terceira semana consecutiva. Na semana passada, a 28ª semana epidemiológica, o estado teve 1.706 mortes pela covid-19. Na semana anterior haviam sido contabilizados 1.733 óbitos.

O estado também apresentou a sua menor taxa de letalidade, que aponta a gravidade da doença calculando a proporção de óbitos sobre o total de casos. A taxa está agora em 4,8%, a menor desde o início da pandemia.

“O número de óbitos caiu pela terceira semana consecutiva e São Paulo tem a menor taxa de letalidade da série histórica. Houve uma diminuição de 27 óbitos na semana que se encerrou no último sábado (11) em relação à semana anterior”, falou o governador de São Paulo, João Doria. “Estamos baixando e é a terceira semana consecutiva em que isto acontece desde o início da pandemia”, acrescentou.

“São boas notícias, mas que devem ser celebradas com muita moderação e solidariedade também. Não é hora para festejar, não é hora para sair ou comemorar. É hora para estarmos concentrados, seguindo as recomendações da saúde”, falou Doria.

Segundo João Gabbardo, secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, os óbitos vêm caindo no estado há quatro semanas. Na 25ª semana epidemiológica, o estado teve 1.913 óbitos. Na 26ª semana, 1.769 óbitos. Na 27ª semana, 1.733. E na semana passada, 1.706. “Isso mostra um movimento constante, sustentável e de queda”.

Até este momento, o estado contabiliza 374.607 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 71% deles foram notificados por meio de exame RT-PCR, enquanto 28% ocorreram por meio de exames sorológicos (testes rápidos) e 1% por outros testes. O total de recuperados soma 230.680, sendo que 53.693 deles se curaram após alta hospitalar.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 2.610 novos casos, sendo 71% deles casos ativos [confirmados por meio de exames de RT-PCR).

O estado tem, até este momento, 17.907 óbitos pela covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus], sendo 57 deles registrados nas últimas 24 horas.

Há 5.666 pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, além de 8.393 internados em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 66,1%, enquanto na Grande São Paulo gira em torno de 64,7%.