Estado do Rio passa de 160 mil casos do novo coronavírus

O estado do Rio de Janeiro chegou hoje (29) a 161.647 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, em março. O primeiro caso da doença foi registrado no estado há 147 dias, e, desde então, 13.198 pessoas morreram.

O boletim divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde informa que mais 2.008 casos de covid-19 foram confirmados e 165 pessoas morreram nas últimas 24 horas da doença.

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 chegou a 138.498. Ainda segundo o governo do estado, 1 mil óbitos estão em investigação por estarem possivelmente ligados à doença.

As dez cidades com mais casos da doença no estado são Rio de Janeiro (70.692), Niterói ( 8.899), São Gonçalo (8.160), Duque de Caxias (5.897), Macaé (5.520), Nova Iguaçu (4.086), Angra dos Reis (3.738), Volta Redonda (3.316), Itaboraí (3.270) e Campos dos Goytacazes (2.910).

Já quanto ao número de óbitos, há mais registros no Rio de Janeiro (8.220), São Gonçalo (577), Duque de Caxias (558), Nova Iguaçu (425), São João de Meriti (309), Niterói (293), Belford Roxo (206), Campos dos Goytacazes (201), Itaboraí (158) e Magé (158).