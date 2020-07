Governador de Sergipe testa positivo para covid-19

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, anunciou hoje (15) que testou positivo para covid-19. O anúncio foi feito na conta pessoal do governador no Facebook. Na postagem, Chagas postou a foto do exame comprovando o resultado.

Na mensagem do Facebook, Chagas disse que contraiu a doença mesmo tomando todas as precauções "necessárias que o momento exige". "Quero tranquilizar a todos de que estou bem graças à Deus, assintomático, e que assim que recebi o resultado já comecei a cumprir o isolamento domiciliar e seguir as orientações médicas, a fim de cuidar da minha saúde e evitar que outras pessoas também sejam infectadas", escreveu na rede social.

O governador também reforçou o pedido para que a população do estado "continue fazendo a sua parte, saindo de casa somente para o necessário, usando máscara e evitando aglomerações". Ele agradeceu as mensagens de carinho e disse que vai continuar trabalhando de forma remota.

Em Sergipe, no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, foram registrados 973 novos casos e uma morte. Desde o início da pandemia, o estado registrou 40.139 casos confirmados de covid-19 e 1.054 óbitos. São 24.468 pessoas curadas até o momento.