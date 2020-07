Rio registra 154 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

O estado do Rio de Janeiro registrou 154 mortes nas últimas horas e um total de 12.808 óbitos desde o início da pandemia no país, em março. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro há, até este sábado (25), 156.293 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Há ainda 1.160 óbitos em investigação e 318 foram descartados. Entre os casos confirmados, 133.831 pacientes se recuperaram da doença.

Infectados

Do total de infectados pela covid-19 no estado, o município do Rio lidera com 69.546 casos confirmados da doença. Em seguida vem Niterói com 8.682 infectados. Seguidos de: São Gonçalo (7.880); Duque de Caxias (5.542); Macaé (5.182); Nova Iguaçu (4.006); Angra dos Reis (3.647); Itaboraí (3.182); Volta Redonda (3.100); Campos dos Goytacazes (2.766); Magé (2.441); São João de Meriti (2.167); Teresópolis (2.068); Belford Roxo (2.021); Maricá (1.985); Queimados( 1.957); Itaguaí (1.822 ); Itaperuna (1.534); Cabo Frio (1.310); Petrópolis (1.162) e Rio das Ostras (1.081).

Óbitos

Entre as 12.808 mortes de covid-19 no estado, a cidade do Rio de Janeiro tem 8.004 óbitos. São Gonçalo vem em segundo com 572 mortes. Depois, Duque de Caxias (527);

A secretaria de saúde estadual mantém um painel com os dados atualizados em gráficos.