Saúde atualiza informações sobre o novo coronavírus

O Ministério da Saúde atualiza neste momento o relatório sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Marques Macário, direitor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis apresentam o relatório da situação do Brasil.

Confira a atualização ao vivo: