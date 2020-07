Sebrae Rio lança editais para apoio a pequenos negócios na pandemia

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do estado (Sebrae Rio) está com inscrições abertas para quatro editais que lançou para apoiar pequenos negócios no estado durante a crise provocada pela covid-19. Os editais são voltados para o fortalecimento da panificação e confeitaria; eficiência operacional das empresas de instalações prediais, dentro da indústria da construção civil; mercado e inovação na indústria moveleira fluminense e reposicionamento das indústrias de moda

Os formulários de inscrição podem ser encontrados no portal do Sebrae Rio.

Neste trimestre, o Sebrae Rio vai selecionar em torno de 2.500 micro e pequenas empresas em todo o estado, por meio do lançamento de 38 projetos preparados para ajudar os pequenos negócios a saírem da crise, de modo a contribuir para a retomada da economia fluminense. Serão 136 mil horas de consultorias, instrutorias, oficinas e rodadas de negócios, com subsídio entre 70% e 95% e investimentos que alcançam R$ 20 milhões.

Redução de custos

Com esses editais, o Sebrae Rio deverá beneficiar cerca de 4.500 pequenos negócios, direta ou indiretamente, por meio da redução de custos, do aumento do faturamento, da abertura de mercados e inserção de novas tecnologias e do desenvolvimento de mais produtos.

A gerente de Projetos da instituição, Ana Lucia Lima, ressaltou que a crise gerada pelo novo coronavírus fez surgir novas necessidades e disse acreditamos que as micro e pequenas empresas serão capazes de enfrentar tais desafios, que aceleraram processos e anteciparam tendências.

“Com o lançamento dos editais, o Sebrae Rio vai apoiar os pequenos negócios para que melhorem a gestão, inovem, gerem receita e aumentem a produtividade",afirmou Ana Lucia.

Na segunda etapa, serão lançados editais para os segmentos como o de agências e operadoras de viagem e o de meios de hospedagem.

Os demais editais serão direcionados a pequenos negócios nos setores de artesanato; audiovisual; beleza e estética; comércio multissetorial; confecção; design; ensino; gráficas; metalmecânico; música; restaurantes, bares e lanchonetes; scaleup (empresas que sustentam rápido crescimento por um longo período de tempo e de forma escalonada); startups (empresas nascentes de base tecnológica); varejo de moda, além de projetos destinados a produtores rurais e a empreendimentos que trabalham com ações de impacto social.