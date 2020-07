Vale do Ribeira é reclassificado da fase amarela para a vermelha

Por causa do aumento na taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) destinados ao tratamento de casos do novo coronavírus, o governo de São Paulo reclassificou hoje (31) a região de Registro, no Vale do Ribeira, para a Fase 1-Vermelha.

“A reclassificação do Vale do Ribeira foi uma medida de segurança, já prevista e discutida no Plano São Paulo, frente ao aumento do número de casos e de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva”, disse o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn.

A região de Registro estava na Fase 3-Amarela do Plano São Paulo desde o dia 10 de julho. A etapa amarela permitia a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade e expediente diário de até seis horas. Já a Fase Vermelha é de quarentena total, com abertura apenas dos serviços considerados essenciais, como de logística, abastecimento, saúde e segurança.

O governo paulista atualiza o plano a cada 15 dias – a última atualização foi sexta-feira (24) passada –, observando os dados obtidos em uma semana na comparação com a semana anterior. Caso haja grande piora nos dados, como ocorreu com Registro, o plano é atualizado a qualquer momento.

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). Pelo plano, o estado foi dividido em 17 regiões (com a região metropolitana dividida em cinco sub-regiões), e cada uma delas é classificada em uma fase.

Agora, quatro regiões do estado permanecem na Fase 1-Vermelha, de alerta máximo, onde terão que manter a quarentena e só poderão abrir serviços considerados essenciais como de logística, segurança, saúde e abastecimento. Além de Registro, estão nessa fase as regiões de Franca, Ribeirão Preto e Piracicaba.

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (30) que pretendia visitar a região, mas que adiaria o plano se o Vale do Ribeira fosse reclassificado para a Fase Vermelha, o que ocorreu hoje.