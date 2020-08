Ao vivo: Ministério da Saúde atualiza dados sobre covid-19

Neste momento, representantes do Ministério da Saúde participam de entrevista online sobre a atualização do cenário epidemiológico covid-19.

Acompanhe ao vivo

Montados para receberem pacientes com covid-19, os hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, estão sem pacientes internados. As duas unidades estão abertas por força de decisão judicial.

Segundo a Secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES), as unidades Maracanã e São Gonçalo permanecem abertas, com plantão de 15 profissionais da área de saúde, para atender os pacientes, “o que não se revelou necessário até o momento em função dos baixos índices de ocupação e por haver vagas disponíveis para atendimento de covid-19 na rede regular de saúde”.