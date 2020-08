Butantan oferece testagem gratuita de covid-19 na capital paulista

A equipe do Instituto Butantan está oferecendo testagem gratuita da covid-19 no estacionamento do shopping SP Market, na capital paulista, até o próximo dia 10. O atendimento é feito por ordem de chegada no modelo drive-thru, sem precisar sair do veículo, das 8h às 17h.

Até 200 pessoas por dia podem realizar o exame e o resultado sai após 72h. Com o objetivo de atender uma quantidade maior de pessoas assintomáticas, o número de testes diários dobrará a partir de quarta-feira (5), chegando a 400 exames.

Para evitar qualquer tipo de aglomeração, só é permitida a entrada de veículos de passeio, sem espaço para pedestres. Ao longo dos dias de testagem, não haverá cobrança de estacionamento para o público que comparecer para ser testado.

O teste disponível no local é o RT-PCR, considerado o mais assertivo no diagnóstico. A amostra analisada é obtida por meio de uma raspagem da nasofaringe, região posterior à cavidade nasal.

O shopping fica na Avenida das Nações Unidas, 22540.