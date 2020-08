Capital paulista realiza vacinação contra sarampo e gripe no sábado

A capital paulista vai realizar, neste sábado (22), um dia de vacinação contra o sarampo e a gripe (Influenza). O objetivo, segundo a prefeitura de São Paulo, é prevenir as doenças e auxiliar no diagnóstico de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A iniciativa faz parte do Dia Nacional de Mobilização da Campanha de Sarampo e vai acontecer em todas as unidades de saúde da capital, além de 300 postos volantes espalhados por supermercados, praças, shoppings, drogarias, associações de bairro, igrejas e estações de trem e de metrô. Para receber a vacina, as pessoas devem estar usando máscara.

A vacina do sarampo, que também previne contra caxumba e rubéola, é indicada para a população entre 1 e 2 anos de idade e entre 15 e 49 anos. Para crianças entre seis meses e 11 meses, e entre 3 e 4 anos, a vacinação é seletiva e dependerá da situação vacinal.

Desde o dia 15 de julho, quando começou a campanha de vacinação contra o sarampo, já foram vacinadas 405.656 pessoas na capital.

A campanha contra a Influenza teve início no dia 23 de março e, nos grupos prioritários, a cobertura chegou a 92,4% da população da cidade, com a aplicação de mais de 5 milhões de doses.

Na campanha deste sábado qualquer pessoa que ainda não tenha recebido a imunização este ano pode se vacinar contra a Influenza.

A vacina contra a gripe não protege contra a covid-19, mas ajuda os profissionais da saúde no diagnóstico da doença, já que é possível descartar os vários tipos de gripe na triagem da população que foi imunizada.