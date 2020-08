Covid-19 fez 16.065 vítimas no Rio de Janeiro desde março

O estado do Rio de Janeiro chegou hoje (31) a 16.065 vítimas desde o início da pandemia da covid-19, em março. O número de casos confirmados subiu para 223.631, e 202.227 pessoas se recuperaram da doença.

O boletim divulgado nesta segunda-feira (31) pela Secretaria Estadual de Saúde traz 38 novos óbitos e 329 novos casos. Segundo a secretaria, há 463 mortes em investigação por possível relação com o novo coronavírus (covid-19).

O número de casos confirmados da doença no estado é maior nas cidades do Rio de Janeiro, com 90.466; Niterói, com 11.130; São Gonçalo, 10.855; Duque de Caxias, 8.033; Belford Roxo, 7.531; Macaé, 7.019; Volta Redonda, 5.497; Nova Iguaçu, 5.371; Angra dos Reis, 4.822; e Campos dos Goytacazes, 4.488.

A maioria dessas cidades também está entre as que registram mais vítimas da doença no estado: Rio de Janeiro, 9.663; Duque de Caxias, 654; São Gonçalo, 654; Nova Iguaçu, 518; São João de Meriti, 388; Niterói, 365; Campos dos Goytacazes, 301; Belford Roxo, 265; Itaboraí, 197; e Volta Redonda, 187.