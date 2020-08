Covid-19 já causou mais de 14 mil mortes no estado do Rio

O número de vítimas da covid-19 no estado do Rio de Janeiro chegou hoje (7) a 14.028, com o acréscimo de mais 87 mortes no boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Desde o início da pandemia, em março, o estado do Rio de Janeiro registrou 175.696 casos da doença, sendo 1.632 novos diagnósticos divulgados no balanço desta sexta-feira. O número de pessoas que se recuperaram chegou a 156.785, e 985 mortes estão em investigação por sua possível relação com o coronavírus.



A cidade do Rio de Janeiro já confirmou 73.855 casos, e os bairros com mais infecções até quinta-feira eram Copacabana, na zona sul, e Campo Grande e Barra da Tijuca, na zona oeste. Já em relação aos óbitos, o município soma 8.596, com mais vítimas nos bairros de Campo Grande, Bangu e Copacabana.



São Gonçalo é a segunda cidade do estado com mais vítimas da doença, com 600 mortes e 9.228 casos confirmados. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, teve o terceiro maior número de óbitos, com 591 dentro de 6.548 infecções confirmadas desde o início da pandemia.



Fora da região metropolitana, a cidade que contabiliza mais casos é Macaé, com 6.056 infecções. Quando analisados os óbitos, o maior número é registrado por Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, onde 228 pessoas morreram em decorrência da doença.