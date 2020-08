Estado do Rio de Janeiro registra mais de 16 mil mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro superou hoje (29) a marca dos 16 mil mortos por covid-19. Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde foram confirmadas 16.016 mortes pela doença em todo o estado.



Na última quinta-feira (27), quando foi divulgado o boletim anterior, eram 15.859 mortes, de acordo com a Secretaria. Ontem o boletim não foi divulgado porque “houve problemas na geração da base de dados de casos e óbitos”.



Há ainda 41 óbitos em investigação. O número total de casos confirmados desde o início da pandemia do novo coronavírus chega a 222.957, dos quais 200.853 pacientes se recuperaram da doença.