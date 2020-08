Estado do Rio de Janeiro totaliza 14.913 mortes pela covid-19

O Boletim Coronavírus, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), registrou até hoje um total de 14.913 óbitos e 202.993 casos confirmados de covid-19 no território fluminense. Outros 917 óbitos se encontram em investigação. Entre os casos confirmados, 182.513 pacientes se recuperaram da doença, informou a SES.

O município do Rio de Janeiro segue liderando os casos confirmados de covid-19, com 83.735 casos, seguido de São Gonçalo, com 10.200, Niterói (10.134), Duque de Caxias (7.158), Macaé (6.633), Belford Roxo (6.142), Nova Iguaçu (4.932), Volta Redonda (4.870), Angra dos Reis (4.411), Campos dos Goytacazes (3.948), Itaboraí (3.742) e Teresópolis (3.308). As cidades de São Sebastião do Alto e Rio das Flores apresentam os menores números de casos confirmados de covid-19: 21 e 14, respectivamente.

A capital do estado detém também a maior quantidade mortes pelo novo coronavírus (9.048). Em seguida, aparecem São Gonçalo (627), Duque de Caxias (615), Nova Iguaçu (479), São João de Meriti (358) e Niterói (330). Já os municípios com o número menor de óbitos pela doença são Cambuci, Carmo, Macuco, Mendes, Rio das Flores e Santa Maria Madalena (2 cada); e Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Quatis e São Sebastião do Alto (1 morte cada).