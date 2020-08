Rio de Janeiro ultrapassa 14,5 mil mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou 95 mortes por covid-19 nas últimas horas. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que, até esta sexta-feira (14), foram 189,9 mil casos confirmados da doença e 14.507 óbitos pelo novo coronavírus (covid-19) no estado. Há ainda 1.102 óbitos em investigação e 336 foram descartados. Entre os casos confirmados, 169,7 mil pacientes se recuperaram da doença.

Do total de 14.507 mortes por covid-19 no estado, os municípios com maior número de óbitos são: Rio de Janeiro (8.799); São Gonçalo (612); Duque de Caxias (604); Nova Iguaçu (470); São João de Meriti (348); Niterói (325); Campos dos Goytacazes (260); Belford Roxo (232); Itaboraí (180); Magé (174); Volta Redonda (160); Petrópolis (156); Mesquita (144); Nilópolis (136); Angra dos Reis (131) e Macaé (123).

Dos casos confirmados, a cidade do Rio de Janeiro tem o maior número de casos com 79.865. Depois vem Niterói (9.930); São Gonçalo (9.637); Duque de Caxias (6.695); Macaé (6.349); Nova Iguaçu (4.611); Volta Redonda ( 4.470); Angra dos Reis (4.199); Belford Roxo ( 3.686); Itaboraí ( 3.600); Campos dos Goytacazes (3.529) e Teresópolis (3.080).