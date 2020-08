Rio  registra 3.428 novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas    

O estado do Rio registrou nas últimas 24 horas mais 3.428 novos casos confirmados de covid-19, aumentando para 210.464 o número total de casos desde o primeiro registrado no país, em março. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro existem, até este sábado (22), foram registrados 15.267 óbitos no estado, sendo que 65 ocorreram nas últimas 24 horas.

Há ainda 950 óbitos em investigação e 339 foram descartados. Entre os casos confirmados, 188.731 pacientes se recuperaram da doença.

A maioria dos óbitos por covid-19 aconteceram na capital, com 9.206 mortes. Em seguida vem São Gonçalo (638); Duque de Caxias ( 632); Nova Iguaçu (495); São Joao de Meriti (367); Niterói (347); Campos Dos Goytacazes (280); Belford Roxo (246); Itaboraí (187); Magé (183); Volta Redonda ( 171); Petrópolis (162); Mesquita (152); Nilópolis (147); Angra dos Reis ( 144); Macaé (128); Itaguaí (106); Cabo Frio ( 104) e Teresópolis ( 103).

O município do Rio de Janeiro também lidera os casos confirmados do novo coronavírus (86.419). Depois vem Niterói (10.429); São Gonçalo (10.396); Duque de Caxias (7.697); Belford Roxo ( 6.819); Macaé (6.769); Nova Iguaçu ( 5.092); Volta Redonda ( 5.037); Angra dos Reis (4.599); Campos dos Goytacazes (4.101); Itaboraí (3.860); Teresópolis (3.465); Maricá (2.874); São João de Meriti (2.840); Magé (2.837); Itaperuna (2.368); Queimados (2.189); Três Rios (2.187); Nova Friburgo (2.125); Itaguaí (2.061); Cabo Frio (1.892) e Petrópolis (1.688).