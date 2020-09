Rio de Janeiro chega a 230 mil casos confirmados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro confirmou 1.939 novos casos de covid-19, segundo o boletim divulgado hoje (3) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Com os novos números, o total acumulado desde março chegou a 230.271 casos.

O total de óbitos do estado chegou a 16.394 nesta quinta-feira, com 79 novas mortes confirmadas. Há ainda 439 possíveis vítimas de covid-19 em investigação.

O número de recuperados chegou a 207.993, e 5.455 pessoas estão em acompanhamento por ainda estarem com quadro ativo da doença.

As cidades com mais casos de covid-19 no estado são o Rio de Janeiro (92.366), Niterói (11.480), São Gonçalo (11.075), Duque de Caxias (8.395), Belford Roxo (7.854), Macaé (7.233), Volta Redonda (5.692), Nova Iguaçu (5.541), Angra dos Reis (4.864) e Campos dos Goytacazes (4.708).

Já o número de vítimas é maior nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (9.813), São Gonçalo (663), Duque de Caxias (662), Nova Iguaçu (523), São João de Meriti (398), Niterói (379), Campos dos Goytacazes (319), Belford Roxo (266), Itaboraí (199) e Magé (192).