Rio de Janeiro registra 16,5 mil mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou 59 mortes e 258 casos de covid-19 nas últimas 24 horas e chegou hoje (5) aos 16.526 óbitos e 232.747 casos confirmados. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A secretaria contabiliza também 424 óbitos em investigação e descartou 352. O número de pacientes recuperados da doença está em 210.761.

De acordo com análise do Observatório Fluminense Covid-19, o Rio de Janeiro é o estado com a maior letalidade da doença em relação ao número total de casos registrados, com 7,1%. Em segundo lugar está Pernambuco, com 5,8%, seguidos de São Paulo e Ceará, ambos com 3,7% de letalidade.

O painel da Secretaria de Saúde mostra que, após atingir um pico de casos e óbitos confirmados por dia em meados de maio, os registros vêm mantendo uma média semanal constante desde o final de julho, sem quedas significativas.

A capital tem 93.238 casos confirmados até o momento. Em seguida vem dois municípios da Região Metropolitana: Niterói, com 11.889, e São Gonçalo, com 11.177. Em quarto e quinto lugar no número de casos estão dois municípios da Baixada Fluminense: Duque de Caxias, com 8.450, e Belford Roxo, com 7.992.

Entre as mortes, a capital tem 9.880 registros e São Gonçalo 666. Em terceiro está Duque de Caxias, com 663, seguido de Nova Iguaçu, com 528, e São João de Meriti, com 399, ambos também na Baixada.