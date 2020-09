SP registra 53 mortes e 1.453 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

O estado de São Paulo contabilizou, nas últimas 24 horas, 1.453 novos casos e 53 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus. Foi o menor número de mortes diárias contabilizadas para uma terça-feira desde o dia 21 de abril, também durante um feriado prolongado. No dia 21 de abril foram registradas 56 mortes.

Às terças-feiras o número de mortes e de novos casos costuma ser sempre mais alto e até bater recordes, principalmente com o atraso que ocorre nas notificações durante os finais de semana. No entanto, o número de hoje (8) pode ter sido baixo como reflexo do feriado prolongado de ontem, 7 de setembro.

Com isso, o estado de São Paulo soma, desde o início da pandemia, 31.430 óbitos e 858.783 casos confirmados do novo coronavírus. Do total de casos diagnosticados, 704.530 pessoas estão recuperadas, sendo 95.543 após internação.

Há 10.584 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo 4.647 delas em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em 53,5% no estado e em 52,8% na Grande São Paulo.

Queda em óbitos e internações

Na semana passada, que correspondeu à 36ª Semana Epidemiológica (de 30 de agosto a 5 de setembro), o estado de São Paulo voltou a apresentar queda no número de mortes e de novas internações por covid-19. Foi a quarta semana consecutiva de queda na média móvel de ambos os indicadores.

No número de mortes, a queda foi de 22%, passando de uma média móvel de 252 mortes por dia computada na 35ª Semana Epidemiológica (23 a 29 de agosto) para 196 por dia na semana passada. É a primeira vez, desde a 22ª Semana Epidemiológica (entre os dias 24 e 30 de maio), que a média móvel de mortes fica abaixo das 200 diárias.

Quanto às internações, a queda foi de 17%, passando de uma média móvel de 1.714 novas internações por dia na 35ª Semana para 1.418 na semana passada. A média móvel é calculada somando o total de casos registrados na semana e dividindo-os pelo número de dias.

Já em relação ao número de casos, foram notificados 51.663 novos casos na semana passada, uma média de 7.380 infecções diárias, uma pequena queda em relação à semana anterior, quando foram notificados 52.178 novos casos, uma média móvel de 7.454 novas infecções por dia.