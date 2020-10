Saúde lança plano de ampliação da vigilância epidemiológica

O Ministério da Saúde apresenta hoje (29), durante a coletiva de imprensa de atualização do cenário epidemiológico da covid-19, um pacote de ações para ampliação da resposta à pandemia. Chamado Vigiar SUS, o programa deve capacitar e habilitar profissionais de saúde, além da intensificação das ações de combate ao novo coronavírus. O programa é baseado em 8 eixos estratégicos. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saude, Arnaldo Medeiros, fará as atualizações e apresenta o Vigiar SUS.

Acompanhe na íntegra:

#AoVivo - Ministério da Saúde lança programa de qualificação e ampliação da vigilância epidemiológica da Covid-19. Assista! #Covid19 #SUS Posted by Ministério da Saúde on Thursday, October 29, 2020

*Matéria em atualização.