Brasil tem mais 263 mortes e 15.726 novos casos de covid-19

Desde o início da pandemia, o país acumula 5.409.854 casos confirmados de covid-19. Em 24 horas, foram registrados 15.726. As informações foram divulgadas hoje (26) no site sobre coronavírus do Ministério da Saúde.

O número de óbitos teve o acréscimo de 263 e o total chega a 157.397.

De acordo com o Ministério da Saúde, 4.865.930 pessoas que tiveram covid-19 conseguiram se recuperar da doença. Isso representa 89,94% do total de infectados.

Atualmente, 386.527 pacientes estão em tratamento em todo o país.

Estados mais afetados por covid-19

O estado de São Paulo acumula 1.092.843 casos confirmados de covid-19 e 38.753 mortes.

Minas Gerais tem 349.512 casos confirmados desde o início da pandemia. Desse total, foram registrados 8.779 mortes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 318.216 pessoas se recuperaram da doença. Atualmente, 22.517 pacientes estão em acompanhamento.

Na Bahia, dos 345.949 casos confirmados acumulados, 331.649 já são considerados recuperados, 6.803 encontram-se ativos e 7.497 tiveram óbito confirmado.

O Rio de Janeiro chegou a 302.746 casos confirmados de covid-19, com 20.213 mortes. Há outros 447 óbitos em investigação e 278.383 pacientes se recuperaram da doença.