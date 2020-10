SP prevê 1,15 milhão de casos e 39 mil mortes por covid-19 até dia 15

Até o dia , o estado de São Paulo poderá de 1,10 milhão a 1,15 milhão de casos do novo coronavírus. A previsão foi divulgada (2) pelo Centro de Contingência do Coronavírus, que estima que o estado pode entre 38 mil e 39 mil mortes por coronavírus até essa data.

Segundo balanço divulgado , o estado tem 997.333 casos confirmados do novo coronavírus, com 35.956 mortes. O estado deve chegar a 1 milhão de casos confirmados neste (3). Do total de casos diagnosticados, 857.393 pessoas estão recuperadas, sendo 109.051 delas após internação.

Há 3.610 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 4.704 pessoas internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 44% no estado e de 42,6% na Grande São Paulo, as taxas mais baixas desde o início da pandemia.

O Centro prevê ainda que, nesta semana - a 40ª Semana Epidemiológica - o estado deverá apresentar nova queda no número de casos e de mortes por coronavírus.

Os dados desta semana dependem de balanço que será feito amanhã (3), mas já indicam uma queda de 6% no número de óbitos e de 20% no número de casos.