Covid-19: vacinação drive-thru em São Paulo continua hoje até as 19h

A vacinação contra a covid-19, em sistema drive-thru, que ocorre em cinco pontos da capital paulista, estará funcionando até as 19 horas de hoje (28). O serviço, montado pela Prefeitura de São Paulo, está em operação em frente ao Estádio do Pacaembu; no Anhembi; no Autódromo de Interlados; e na Igreja Boas Novas, na Vila Prudente. Na Neo Química Arena, do Corinthians, a imunização ocorrerá apenas até as 17 horas.

O foco da ação é imunizar exclusivamente os idosos com idade entre 80 e 84 anos, grupo que teve o início da vacinação em São Paulo antecipado para ontem (27), três dias antes da data inicialmente indicada (1º de março, próxima segunda-feira).

Na última sexta-feira (26), o governo de São Paulo anunciou que o próximo grupo da campanha, idosos de 77 a 79 anos, poderão receber a primeira dose da vacina a partir de 3 de março, na próxima quarta-feira. Para ser atendido mais rapidamente, é recomendado fazer o pré-cadastro no site Vacina Já, que economiza em 90% no tempo de atendimento.

O pré-cadastro não é obrigatório, e os cidadãos que não puderem preenchê-lo poderão se vacinar normalmente, informando seus dados presencialmente no momento da vacinação.