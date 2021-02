Paes aguarda remessa de vacinas para anunciar novo cronograma

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse hoje (20) que vai esperar a chegada da nova remessa de vacinas contra a covid-19 para anunciar o novo cronograma de vacinação da primeira dose. A vacinação na capital fluminense teve de ser suspensa na quarta-feira (17), quando seriam imunizados os idosos com 82 anos com a primeira dose.

“A informação que a gente tem é que dia 23, na terça-feira, chegam novas vacinas. Chegando [vacinas], regularizando esse fluxo, a gente anuncia as novas datas”, disse Paes. “Se o fluxo normalizar, eu ainda acho possível que a gente chegue no final de março, meados de abril, com todas as pessoas acima de 60 anos da cidade do Rio vacinadas - o que já seria incrível.”

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu, ontem (19), a uma comissão da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que o governo distribuirá mais de 4,7 milhões de doses da vacina contra a covid-19 até o começo de março.

Segundo o ministro, todo o novo lote será usado para vacinar apenas pessoas dos grupos prioritários que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. A medida visa acelerar o processo de vacinação no país.

Paes afirmou que pediu ao secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que prepare um novo plano de imunização diante dessa nova circunstância. “A gente prefere ter a vacina em mãos para anunciar a programação. Mas, certamente, o fluxo regularizando, vamos ter vacinação acelerada.”