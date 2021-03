Covid-19: cidade do Rio divulga novo calendário de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) divulgou um novo calendário de vacinação na capital que se completa no dia 24 de abril, na chamada repescagem, desta vez, para pessoas com 60 anos ou mais. A repescagem é para atender as pessoas que não puderam comparecer na sua data determinada. Hoje a imunização foi feita para as que têm 71 anos, sendo mulheres pela manhã e homens à tarde. Amanhã (30) a faixa de idade é de 70 anos, seguindo o cronograma até sábado para pessoas de 67 anos ou mais.

A partir da próxima semana, a SMS volta a fazer a divisão dos dias para homens e mulheres entre 66 e 64 anos. Na segunda (5) serão as mulheres de 66 anos e no dia seguinte os homens da mesma idade continuando até a repescagem no sábado (10) para as pessoas de 64 anos ou mais. A semana seguinte permanece com o mesmo esquema, mas para pessoas de 63 e 62 anos. O calendário termina na semana entre 19 e 24 de abril para quem tem 61 e 60 anos.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes divulgou o calendário no seu perfil no Twitter e recomendou que a população busque sempre os anúncios oficiais. “Olha que notícia boa! Nosso calendário completo até chegar às pessoas com 60 anos ou mais. Vejam sempre o calendário oficial aqui ou nas páginas da prefeitura. Não acreditem em fake! Bora vacinar! O calendário segue a remessa de doses informada pelo ministério da saúde”, postou Paes.