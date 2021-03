Ministro da Saúde pede a consórcio de vacina atenção ao Brasil

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reuniu-se hoje (9) com representantes da aliança mundial de vacinas Gavi e pediu atenção ao Brasil na distribuição de imunizantes no âmbito do grupo internacional Covax Facility, coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A aliança Gavi integra o grupo internacional.

O Covax Facility é formado por governos e fabricantes de vacinas. Nele são negociados quantitativos dos produtores e é definida a distribuição para os países que fazem parte, buscando o objetivo proclamado pela OMS de garantir uma equidade na oferta das vacinas.

O Brasil tem direito a 42,5 milhões de vacinas neste ano pela Covax Facility. Pazuello pediu uma atenção especial ao Brasil devido à situação epidemiológica pela qual o país passa no momento. “Nós temos quase 40 mil postos de vacinação e temos o maior programa de vacinação o mundo. Precisamos barrar o vírus com vacinas. Precisamos vacinar a população”, disse.

A previsão é que o Brasil receba 2,9 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca neste mês e mais 6,1 milhões em abril.

Segundo comunicado oficial do Ministério da Saúde, o presidente da aliança Gavi, José Manuel Barroso, afirmou que fará “o que for possível” para atender aos pedidos do governo federal, mas não deu maiores detalhes de melhoria das condições de recebimento de imunizantes.