Pessoas de 74 anos começam a ser vacinadas amanhã no DF

Idosos de 74 anos foram incluídos na campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal (DF) e começam a receber a primeira dose a partir de amanhã (10). A estimativa é de que haja 10.273 pessoas nessa faixa etária vivendo na capital federal.

O agendamento pode ser feito no site vacina.saude.df.gov.br, ou pelo Disque Saúde 160, opção 6, a partir das 10h desta quarta-feira. No site da Secretaria de Saúde do DF há um passo-a-passo

A vacinação ocorre em pontos nas unidades básicas de Saúde (UBSs), por drive-thru e outros locais temporários. A lista e os horários de funcionamentos das unidades para imunização também estão disponíveis na página da secretaria. O atendimento pelos drive-thrus será exclusivo para quem fez agendamento. Nas UBSs, que oferecem a vacina, o atendimento será por agendamento e também para quem não conseguiu agendar. A Secretaria de Saúde reforça, entretanto, a importância de fazer a marcação para evitar filas e aglomerações.

O governo do DF iniciou a vacinação contra covid-19 em 19 de janeiro e vem, progressivamente, ampliando o público-alvo da campanha, a partir do recebimento de novas doses de imunizantes distribuídos pelo Ministério da Saúde. Até a noite de ontem (9), o Distrito Federal vacinou 157.364 pessoas com a primeira dose e 59.426 com a segunda.

“O papel da vacina no organismo é estimular a produção de anticorpos que são capazes de frear a infecção ou prevenir formas graves da doença. O imunizante também pode ajudar a evitar hospitalizações sem que as pessoas sofram com a doença e suas sequelas”, destacou a Secretaria de Saúde, em comunicado.

Com a ampliação, os grupos prioritários a serem vacinados no DF passam a ser compostos da seguinte maneira: pessoas com 74 anos ou mais; idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência que vivem em unidades de acolhimento, e cuidadores que atuam nessas instituições; trabalhadores da rede pública de saúde, em todos os níveis de atenção; trabalhadores dos hospitais privados; povos indígenas que vivem em terras indígenas; pacientes internados em home care privados; pacientes em home care SAD-AC – de alta complexidade, internados em casa, que são assistidos com suporte de ventilação mecânica; pacientes internados no Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (AD2 e AD3 – internados em casa e acompanhados pelas equipes da Secretaria de Saúde); trabalhadores dos serviços de Atenção Pré-Hospitalar; resgatistas do Corpo de Bombeiros.