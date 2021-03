Prefeitura do Rio vacina pessoas com 67 anos ou mais na próxima semana

A cidade do Rio de Janeiro vacinará pessoas com 67 anos de idade ou mais na próxima semana. A informação foi divulgada no perfil do prefeito Eduardo Paes no Twitter, na tarde de hoje (26).

Inicialmente, a ideia era vacinar as pessoas com 67 a 71 anos de idade até o dia 8 de abril, mas, com as doses já garantidas, foi decidido antecipar o calendário em alguns dias.

O novo calendário prevê a vacinação nas seguintes datas: dia 29 (71 anos), dia 30 (70 anos), dia 31 (69 anos), 1o de abril (68 anos), dia 2 (67 anos) e dia 3 (repescagem para quem tem 67 anos ou mais).

Homens e mulheres agora serão vacinados no mesmo dia, mas em turnos distintos, sendo que as mulheres serão atendidas de 8h às 13h e os homens, de 13h às 17h.

O novo calendário não traz, no entanto, informações sobre pessoas com 66 anos, que seriam originalmente vacinadas nos dias 9 e 10 de abril.