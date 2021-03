Programa de vacinação do Chile chega ao continente gelado da Antártida

O programa de vacinação do Chile atingiu as geleiras da Antártida, disseram autoridades e pesquisadores à Reuters nessa quarta-feira (17), trazendo uma sensação de alívio a um dos lugares mais isolados e vulneráveis ​​da Terra.

A pandemia afetou a Antártida em dezembro, tornando-a o último dos continentes a registrar casos de covid-19. Autoridades chilenas de saúde e do Exército tiveram dificuldade para retirar as pessoas de uma região remota com instalações médicas limitadas.

Marcela Andrade, funcionária do Instituto Antártico Chileno (INACH), disse à Reuters por telefone que representantes da Força Aérea e trabalhadores da base de pesquisa Professor Julio Escudero foram vacinados no domingo (14) com o imunizante da chinesa Sinovac Biotech.

Ela afirmou que o surto ocorrido há vários meses foi bem administrado, mas que o susto foi um lembrete da importância da vacinação rápida em um local tão remoto e desfavorável.

“É um alívio”, disse Marcela Andrade, acrescentando que os trabalhadores da região isolada correm um risco especial. “Não temos voos ou navios partindo todos os dias aqui. É complicado transportar pessoas que [estão doentes ou representam um risco para outras]”.

O Chile passou à frente de grande parte da América Latina e do mundo em seu programa de vacinação e já imunizou a maioria de seus profissionais de saúde da linha de frente, militares e idosos. Mas um aumento no número de contágio em todo o país levou os hospitais à beira do colapso e forçou novas restrições ao movimento de pessoas.