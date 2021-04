Covid-19: cidade do Rio vacina hoje grupos prioritários

Após encerrar a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro tem um novo calendário de imunização destinado para os grupos prioritários. O cronograma, que começa hoje (26) e mantém o padrão do escalonamento decrescente de idades, tem previsão de vacinar pessoas de 45 até 59 anos dos grupos prioritários até 29 de maio.

Estão incluídas nesse calendário gestantes, pessoas com deficiência permanente, indivíduos com comorbidades, trabalhadores da saúde, da rede pública e privada de educação, de serviços de limpeza urbana, guardas municipais, motoristas e cobradores de ônibus e transporte escolar. As categorias profissionais deverão apresentar documento com foto e contracheque.

As comorbidades são diabetes mellitus, hipertensão grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, câncer e obesidade grave, entre outras.

Policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários serão vacinados em seus locais de trabalho.

Calendário

Nesta segunda-feira (26), será a vez das mulheres de 59 anos e, na terça-feira (27), são os homens de 59 anos. Mulheres de 58 anos e homens de 58 anos serão vacinados na quarta-feira (28) e na quinta-feira (29), respectivamente. Na sexta-feira (30), são as mulheres de 57 anos, e no sábado (1º), é a vez dos homens de 57 anos.

Profissionais da saúde com 44 anos devem se vacinar hoje (26); na terça-feira (27), os de 43 anos; na quarta-feira (28), os de 42 anos; na quinta-feira (29), os de 41 anos; na sexta-feira (30), os de 40 anos; e no sábado (1º) é a repescagem para quem tem 40 anos ou mais.

Os pontos de vacinação funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para atendimento aos grupos prioritários contemplados na campanha de vacinação.