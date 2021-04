Covid-19: prefeitura do Rio faz mais de 11 mil autuações em 11 dias

A prefeitura do Rio de Janeiro registrou 11.382 autuações em 11 dias, período de vigência do atual decreto que trata de ações restritivas decorrentes do novo coronavírus. Entre as autuações estão multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. A Secretaria Municipal de Ordem Pública interditou, inclusive, uma festa de swing – troca de casais – com cerca de 30 pessoas.

Segundo balanço divulgado hoje (6), foram aplicadas 844 multas a bares, restaurantes e ambulantes e 148 estabelecimentos foram fechados. Apenas ontem (5), houve 1.144 autuações, com 25 multas a estabelecimentos e ambulantes, além de 18 interdições de bares e restaurantes.

A prefeitura informou também que, na noite de ontem, agentes da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamento e Reboque faziam uma ronda na Praia da Reserva quando notaram vários carros estacionados na orla, em um local escuro e distante. Os fiscais constataram que se tratava de uma festa de swing a céu aberto. Cerca de 30 pessoas participavam do encontro. Alguns deixaram seus veículos no local e fugiram, outros pegaram seus automóveis e saíram às pressas. Ao todo, dez carros foram autuados e três rebocados.

Risco de contágio

As medidas restritivas do atual decreto seguem em vigência até o fim da próxima quinta-feira (8). Diante do aumento no número de casos e de mortes por covid-19, as ações visam reduzir os riscos de contágio da população. Estão permitidas as atividades econômicas consideradas essenciais, como mercados, farmácias, serviços ou lojas de assistência e produtos veterinários, bancos e lotéricas, entre outros. A prática de atividades físicas individuais em praias, praças e áreas particulares é permitida.

Entre outras restrições, está suspenso o funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e casas de espetáculo. Também estão proibidas as atividades econômicas nas areias das praias, incluindo ambulantes; comércio exercido em feiras especiais, feiras de ambulantes, feiras de antiquários e feirartes.

Segue vetada a permanência de pessoas nas vias, áreas e praças das 23h às 5h; e, nas areias das praias, em parques e cachoeiras, em qualquer horário; a realização de eventos, festas, rodas de samba, em áreas públicas e particulares.

Os comboios de fiscalização contam com agentes da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar em diversos pontos da cidade como Zona Sul, Lapa, Tanque, Madureira e Barra da Tijuca, além da atuação da Guarda Municipal por todo o município.