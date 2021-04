Rio faz 771 autuações no 1º dia de novas medidas de flexibilização

A prefeitura do Rio registrou 771 autuações no primeiro dia de fiscalização das novas medidas de flexibilização que valem até o dia 19 deste mês, dentro do novo decreto que entrou em vigor ontem (9). Foram realizadas pelas equipes de fiscalização, multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. No período, foram aplicadas 45 multas a bares, restaurantes e ambulantes e 24 estabelecimentos foram fechados.

Durante ação da Secretaria de Ordem Pública (Seop), os fiscais foram mobilizados para atender denúncia de aglomeração na Rua Professor Álvaro Rodrigues, em Botafogo, na madrugada deste sábado (10). Os guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) apreenderam cinco máquinas caça-níqueis em um bar. Além disso, 50 mesas e cadeiras foram apreendidas e o responsável foi conduzido para a delegacia policial no bairro de Botafogo para prestar esclarecimentos. O bar foi interditado pela Vigilância Sanitária.

Os comboios de fiscalização atuaram em diversos pontos da cidade, entre eles a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Botafogo, Guadalupe, Irajá, Santa Cruz, Taquara, Campinho, Curicica, Guaratiba, Ricardo de Albuquerque, entre outros.

Veja como foi uma das atuações da Seop

Decreto

A partir de sexta-feira, (9), entrou em vigor o Decreto nº 48.706, que flexibilizou parte das medidas de restrição na cidade. Com isso, bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla e congêneres podem funcionar até as 21h, sendo permitido o consumo apenas para clientes sentados às mesas. Após este horário, eles terão tolerância de 1h para efetivo encerramento do atendimento.

Os clubes sociais e esportivos podem funcionar até as 21h, condicionado o acesso às áreas de lazer e recreação somente a partir das 11h. Museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de festa, salas de apresentação, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil, parques de diversões, temáticos e aquáticos, pistas de patinação, atividades de entretenimento, visitações turísticas, exposições de arte, aquários e jardim zoológico podem funcionar entre as 12h e as 21h.

Outras restrições foram mantidas pelo novo decreto, como a proibição da permanência na areia das praias, o estacionamento na orla e o funcionamento de boates, casas de espetáculos, festas públicas, particulares e afins.