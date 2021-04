SP: 103 agentes da CET foram vacinados contra covid-19 na capital

A prefeitura de São Paulo informou que 103 agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foram vacinados contra a covid-19 pelo envio equivocado de um e-mail, em que a Secretaria Municipal da Saúde autorizava a imunização. O comunicado de vacinação era, na verdade, para ser uma convocação para a imunização contra a gripe.

De acordo com o município, os agentes da CET, que receberam a primeira dose na última terça-feira (13), terão a segunda dose garantida para completar a imunização.

A Secretaria Municipal da Saúde informou, em nota, que “lamenta o transtorno e reitera que a vacinação para conter a pandemia continua na cidade, conforme as diretrizes dos programas nacional e estadual de imunização”.

Foram aplicadas 2.469.931 doses da vacina contra covid-19 no município de São Paulo, sendo 1.689.020 com a primeira dose e 780.911 com a segunda dose (até o dia 15 de abril).