Vacina: DF começa a cadastrar pessoas com comorbidades

Começa hoje (30), no Distrito Federal, o prazo para que pessoas com doenças graves capazes de ampliar os riscos de uma infecção pelo novo coronavírus evoluir para quadros severos da doença se cadastrarem para receber a vacina contra a covid-19.

A previsão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal é começar a imunizar a população que tenha comorbidades ou doenças graves preexistentes na próxima terça-feira (4), a depender da entrega de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Para receberem a primeira dose do imunizante, as pessoas de 18 a 59 anos de idade que apresentem alguma das comorbidades previstas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 deverão estar cadastradas no sistema da secretaria distrital de Saúde.

Veja, a seguir, as comorbidades incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19:

O cadastramento começou às 9 horas de hoje, no site. No caso de pacientes que já são atendidos na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), a pasta verificará aqueles que podem tomar a vacina e agendará a data e local ao qual a pessoa deverá comparecer para ser imunizada.

Pessoas sem registros de atendimentos registrados na base de dados da Secretaria de Saúde também podem se cadastrar. Basta informar sua condição de saúde, mas, no momento da vacinação, precisará apresentar um laudo médico atestando a comorbidade.

Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 364 mil pessoas de 18 a 59 anos de idade e com alguma comorbidade que as habilita a serem vacinadas nesta fase vivem no Distrito Federal. Por indicação médica e orientação do Ministério da Saúde, quem tem menos de 18 anos não está sendo vacinado, independentemente da condição de saúde. Veja a previsão de vacinação conforme os grupos preliminarmente divulgados pela pasta.