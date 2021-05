Risco para covid-19 cai de alto para moderado no estado do Rio

O estado do Rio de Janeiro passou da bandeira vermelha (risco alto para covid-19) para a bandeira laranja (risco moderado) nesta semana. O retorno à bandeira laranja ocorreu seis semanas depois de o estado ficar se alternando entre as bandeiras vermelha e roxa (risco muito alto). A constatação é da 28ª atualização do Mapa de Risco Covid-19, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com o mapa, apesar da queda do nível de risco estadual, quatro das nove regiões do estado ainda estão classificadas na bandeira vermelha, entre elas a região metropolitana I, que inclui a capital e a Baixada Fluminense.

Outras cinco regiões estão em bandeira laranja. Portanto, nenhuma delas está em bandeira amarela (risco baixo) ou verde (risco muito baixo).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, que divulgou o mapa ontem (30), a redução do patamar de risco estadual foi baseada na queda dos casos de óbito (-27%) e de internações (-32%) por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), na comparação da semana epidemiológica 15 (11 a 17 de abril) com a semana 13 (28 de março a 3 de abril).

A taxa de ocupação de leitos de tratamento intensivo (UTI) para covid-19 está em 86,4%, enquanto a taxa de ocupação de leitos de enfermaria está em 64,6%.