SP faz lista de espera de doses remanescentes de vacina

Adultos com comorbidades a partir de 18 anos e residentes na capital paulista já podem se inscrever para a lista de espera para receber as doses remanescentes da vacina contra a covid-19. Profissionais de saúde com mais de 18 anos também podem receber a imunização com essas doses que sobrarem em qualquer equipamento de saúde da área de abrangência dessas pessoas.

A regra foi divulgada em documento da Secretaria Municipal da Saúde que define como deve ser realizada a vacinação na capital. Para organização, o equipamento deverá manter a lista com os usuários elegíveis em seu território, com telefones para convocação deste público. A orientação do órgão é a de que nenhuma dose viável da vacina seja desprezada.

“É importante ressaltar que nem sempre há doses excedentes nas unidades. A medida segue as diretrizes do instrutivo da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que determina que quando houver frasco de vacina aberto no fim do expediente, para que não haja qualquer desperdício de dose, ela deve ser aplicada”, informou a secretaria.