Capital paulista inicia vacinação de covid-19 para 43 e 42 anos

A prefeitura de São Paulo começa hoje (30) a vacinação contra a covid-19 de pessoas com 42 e 43 anos. A estimativa é de que sejam imunizadas 266 mil pessoas nessa faixa etária. Para receber a primeira dose da vacina é preciso apresentar um comprovante de residência do município de São Paulo, além de um documento com foto.

Na sexta-feira (2) haverá uma repescagem do público de 42 a 46 anos. No sábado (3) as 82 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)/Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) Integradas aplicarão exclusivamente a segunda dose da vacina. De segunda-feira (5) a quarta-feira (7) da próxima semana, a capital abrirá a vacinação para a população de 41 anos, estimada em 132 mil pessoas.

A imunização acontece nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), AMA/UBS Integradas, nos 17 SAEs (Serviços de Atenção Especializada), nos 15 mega postos com acesso a pedestres, nos mais de 130 postos volantes, na rede de farmácias parceiras e nos 20 postos que operam exclusivamente em sistema drive-thru. Em todos esses locais estão disponíveis a primeira e segunda dose do imunizante.

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se a pessoa não tiver um documento em seu nome, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil (RG, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável).

Aqueles que perderem o dia específico na semana para sua faixa etária podem tomar a vacina depois. Mesmo os pertencentes a outros grupos que não tenham se vacinado de acordo com o cronograma estabelecido podem se dirigir aos postos para receber a imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já preenchido, para agilizar o tempo de atendimento.

No site Vacina Sampa, estão disponíveis a relação dos documentos necessários para comprovação de elegibilidade, modelos de declarações e a lista completa de postos de vacinação abertos na capital. É possível ainda consultar o tamanho da fila nos postos e o melhor momento para ir ao local escolhido. Não há necessidade nem possibilidade de escolher um imunizante específico.