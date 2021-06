Covid-19: pessoas com 58 anos podem agendar vacinação no DF

As pessoas com 58 anos, sem comorbidades, podem agendar a vacinação contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (7) no Distrito Federal. A previsão é vacinar cerca de 20 mil pessoas dessa idade. A marcação do horário está disponível no site da Secretaria de Saúde do DF.

Desde a última sexta-feira (4), pessoas com 59 anos também podem agendar a vacinação, que começou hoje. Para o público de 58 anos, a vacinação já começa nesta terça-feira (8). A ampliação do público a ser imunizado foi anunciada mais cedo pelo governo do Distrito Federal (GDF), que informou que deve ir reduzindo a idade do público-alvo a cada semana.

Desde o início da campanha nacional de imunização contra a covid-19, o DF recebeu 17 remessas de vacinas totalizando 1,32 milhão de doses.

Além da vacinação por idade, no DF estão sendo vacinados os rodoviários, profissionais da educação, profissionais da segurança pública, aeroportuários, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência.

De acordo com a Secretaria de Saúde, para maior segurança no agendamento, é importante que, ao final do processo, o cidadão imprima a ficha de agendamento, que deverá ser entregue no local da vacinação, e apresente documentos de identificação. Não é necessário agendar a segunda dose. O usuário pode comparecer ao ponto de vacinação na data prevista no cartão de vacinação, levando esse documento e outro de identificação com foto.