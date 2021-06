GDF reduz idade de vacinação contra covid-19 de 55 para 53 anos

O governo do Distrito Federal (GDF) decidiu hoje (11) ampliar o agendamento para vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 53 anos, sem comorbidades. Antes, a previsão é de que o serviço estivesse disponível a partir desta sexta-feira somente para pessoas a partir dos 55 anos.



O agendamento pode ser feito a partir das 14h no site da Secretaria de Saúde do DF. A vacinação para as pessoas a partir de 53 anos, sem comorbidades, começa na segunda-feira (14). A expectativa é que 114 mil doses sejam aplicadas nesse grupo. Para grupos prioritários, a previsão é aplicar 176.056 doses entre 14 e 18 de junho.



Além da vacinação por idade, no DF estão sendo vacinados os rodoviários, profissionais da educação, profissionais da segurança pública, aeroportuários, as gestantes e puérperas e pessoas com deficiência.



De acordo com a Secretaria de Saúde, para maior segurança no agendamento, é importante que, ao final do processo, o cidadão imprima a ficha de agendamento, que deverá ser entregue no local da vacinação, e apresente documentos de identificação.

Não é necessário agendar a segunda dose. O usuário pode comparecer ao ponto de vacinação na data prevista no cartão de vacinação, levando esse documento e outro de identificação com foto.