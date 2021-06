Prefeitura de São Paulo vacina hoje pessoas com 56 e 54 anos de idade

A prefeitura de São Paulo começa hoje (16) a vacinação contra a covid-19 de pessoas com 56 e 57 anos. A estimativa é a de que sejam imunizadas 275 mil pessoas nessa faixa etária. Para receber a primeira dose da vacina é preciso apresentar um comprovante de residência do município de São Paulo, além de um documento com foto.

A imunização desse grupo acontece nas 468 unidades Básica de Saúde (UBS), nas AMA/UBS Integradas, nos dez mega postos, nas farmácias e drive-thru implantados na cidade. Quem precisar tomar a segunda dose deve procurar uma das UBS da cidade.

Amanhã (17) é a vez das pessoas de 54 e 55 anos e na sexta-feira (18) das pessoas com 52 e 53. Aqueles que têm 50 e 51 anos entram na programação de sábado (19). Na próxima semana, na segunda-feira (21) e terça-feira (22), será feita uma repescagem para dar uma nova chance às pessoas da faixa de 50 a 59 anos de idade.

Aqueles que perderem o dia específico na semana podem tomar a vacina depois. Mesmo os pertencentes a outros grupos que não tenham se vacinado de acordo com o cronograma estabelecido podem se dirigir aos postos para receber a imunização.

Essa divisão foi estabelecida pela prefeitura para distribuir melhor as pessoas do grupo de 50 a 59 anos, que, pela estimativa da administração municipal, chega a 1.452.887 munícipes. Dessa maneira, a expectativa é a de diminuir as filas e agilizar a aplicação da dose, além de garantir a qualidade da vacinação e do trabalho das equipes.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já preenchido, para agilizar o tempo de atendimento.

Segundo a secretaria, desde o início da campanha de vacinação até ontem (15), o município aplicou 5.720.230 doses, sendo 4.042.412 da primeira dose e 1.677.818 da segunda dose.