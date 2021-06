Prefeitura de SP suspende vacinação contra covid-19 nesta terça-feira

A prefeitura da capital paulista informou na noite de hoje (21) que não haverá vacinação na cidade de São Paulo contra a covid-19 amanhã (22). Na quarta-feira (23), serão vacinadas as pessoas com 49 anos. De acordo com a administração municipal, a alteração do cronograma de vacinação ocorreu “diante da grande adesão dos paulistanos à vacinação”.

No final da tarde de hoje, centenas de postos de saúde da cidade estavam sem vacina para imunizar a população. A programação inicial da prefeitura previa que, até o fim do dia de amanhã (22), haveria uma repescagem da aplicação de vacina para pessoas de 50 a 59 anos que ainda não tivessem se vacinado.

De acordo com a prefeitura, metade da população maior de 18 anos da capital já está imunizada. Até o dia 20 de junho, foram aplicadas 6.265.013 doses de vacina contra a covid-19, sendo 4.573.688 primeiras doses e 1.691.325 segundas doses.